Activan ruta de protección para periodistas amenazados en Córdoba

“Hay siete colegas que han recibido amenazas en el departamento de Córdoba, de los cuales la mayoría son del sur del departamento. Los periodistas amenazados y no amenazados se quejaron por el abandono estatal y, sobre todo, por la tardía respuesta de la Unidad Nacional de Protección, UNP, para atender las necesidades de esquemas de seguridad para ellos”, dijo el presidente del Círculo de Periodistas y Comunicadores de Montería, Cpcm, Jorge Velásquez Crespo.

“A los periodistas les preocupa que, a pesar de que tienen las evidencias de las amenazas, la UNP les niega los esquemas de seguridad y algunos hicieron mención al caso de Rafael Moreno, quien venía insistiendo para que le reforzaran su esquema y fue asesinado sin obtener respuesta positiva”, agregó.

Por su parte Yamir Jhan Pico, periodista en Caribe Noticias 24/7, quien es uno de los comunicadores amenazados, manifestó que “desde el asesinato de mi primo y también periodista Rafael Moreno, las amenazas a mi persona y los hostigamientos a mis dos hijos de 2 y 4 años no han parado. He recibido una nueva advertencia por lo cual decidí no continuar con mi oficio como periodista en Córdoba”.