Autoridades en Montería analizan la reciente oleada violenta

El Alcalde indicó que hay un incremento generalizado en todo el país debido a la reorganización de estructuras criminales como el ‘Clan del Golfo’, en la lucha por controlar el microtráfico, la extorsión y las rutas de tránsito del narcotráfico.

“Es por ello que hago un llamado a todos los integrantes de la Fuerza Pública para que no bajen la guardia y continúen con sus actuaciones y patrullajes en los barrios y la zona corregimental. Desde la administración se seguirán articulando planes para darle todo el apoyo que requiera la Policía y Fiscalía en el desarrollo de sus funciones. No podemos permitir que estos criminales les arrebaten la tranquilidad a las comunidades. Estas estructuras deben tener claro que nuestra lucha contra el microtráfico y la extorsión, no cesará, seguiremos haciendo operativos y allanamientos para desarticular los tentáculos de estas mafias”.

Se supo que en los próximos días el mayor general Henry Sanabria estará en la ciudad para adelantar un Consejo de Seguridad.