El Comando de Policía del departamento de Córdoba le madruga a las acciones preventivas de cara al uso de la pólvora en la temporada de fiestas que se avecina.

(Le puede interesar: Ataque armado contra albañiles dejó un muerto y dos heridos en Cesar)

Además, en el marco de la estrategia E-País, también aumentó sus acciones de prevención y control para evitar que los niños, niñas y adolescentes de este departamento sean víctimas de delitos sexuales.

Estas estrategias están bajo la dirección de la mayor Joselina Majjul Consuegra, jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales (Sepro), del departamento de Policía Córdoba.

La oficial, que con su personal ya se tomó varios puntos de la geografía de Córdoba con sus planes, recomienda a los padres de familia y cuidadores mayores ser vigilantes de sus hijos para prevenir delitos sexuales y quemaduras por el uso de la pólvora.

(Vea aquí: Procuraduría sigue a la espera de información sobre multas de tránsito en Valledupar)

Hizo énfasis en que las fiestas de fin de año deben disfrutarse sin el uso de juegos pirotécnicos, evitar que su hijo pase la fiesta en un hospital; dialogar con los niños sobre las consecuencias del uso de la pólvora; no dejar la pólvora al alcance de los niños porque esta puede ser ingerida por accidente; la pólvora y el alcohol pueden generar una explosión: no permita que personas en estado de embriaguez manipulen pólvora.

Además si no eres experto o no cuentas con licencia para manipular pólvora, evita hacer uso de ella y menos cerca de tu familia; en escenarios donde se realicen actividades con juegos pirotécnicos, ubíquese en las zonas demarcadas como seguras y acate las recomendaciones de los organizadores; evite la manipulación de pólvora y el almacenamiento dentro de los hogares, las dos son perjudiciales para toda la familia; durante la ocurrencia de una conflagración con pólvora, evite apagar con agua, esta podría generar una propagación del fuego, y no permita que los niños, niñas y adolescentes salgan a disfrutar de las diferentes festividades sin compañía de un adulto responsable.

(Lea también: Incautaron totes, bengalas y voladores, en vías del Cesar)

La Jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales (Sepro), del departamento de Policía Córdoba, también recordó que facilitar, distribuir, ofrecer o vender pólvora a niños, niñas y adolescentes, puede acarrear multas económicas, suspensión de la actividad comercial y destrucción del bien, al tiempo que instó a que los ciudadanos denuncien de forma oportuna los casos de vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la línea 123 de emergencias, 141 del ICBF y en el Centro Cibernético Policial www.caivirtual.policia.gov.co.

¿Cómo prevenir el abuso sexual infantil?

Para el caso de los delitos sexuales la mayor Joselina Majjul Consuegra recomendó hablar con claridad a los niños sobre los riesgos que los rodean; conversar con los hijos y bríndales confianza; debes estar pendiente de las salidas al parque o a la casa de amigos; los niños deben conocer los teléfonos de las personas de confianza; enséñale a tu hijo que existen partes del cuerpo íntimas y fortalece su autoestima; no envíes a tus hijos a hacer mandados solos; enséñales a tus hijos a no aceptar ‘regalos’ a cambio de favores y a diferencia entre secretos malos y buenos, además y muy importante, supervisa los sitios web que visitan tus hijos.