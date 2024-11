Las obras de remodelación del estadio de fútbol del municipio de Canalete, en Córdoba, iniciaron con la presencia del gobernador Erasmo Zuleta Bechara, quien promete un escenario moderno.

Los trabajos deben desarrollarse en un término de 7 meses. El querer es entregarlo a la comunidad, para su disfrute, a partir de Semana Santa de 2025, cuando se desarrolle un campeonato de fútbol.

La obra deportiva que busca fortalecer el tejido social y brindar nuevas oportunidades de formación de diferentes disciplinas a los jóvenes de ese municipio tendrá ampliación y adecuación de graderías para 400 personas, construcción de camerinos para equipo visitante, local y el grupo de árbitros; bodega de elementos deportivos, adecuación de zonas de parque, modernización de las oficinas del Inder municipal, adecuación de pisos del parque perimetral y suministro de mobiliarios con máquinas biosaludables y juegos infantiles.

Gobernación de Córdoba

“Soy un hombre deportista desde los 15 años. Y el deporte puede que no nos entregue un cartón como profesional, como técnico, como tecnólogo, pero lo que no se logra a través del deporte no se logra nunca en la vida; porque el deporte nos forma en disciplina, en perseverancia, en cosas buenas, en trabajo en equipo, en respeto”, le expresó el mandatario cordobés a los habitantes de Canalete que estuvieron en el acto de colocación de la primera piedra.

Enfatizó en la importancia de cuidar las nuevas instalaciones y resaltó el compromiso de inversión social con el municipio más allá de intereses políticos.

También anunció la creación de un centro multiservicios en la Institución Educativa Los Córdobas, que ofrecerá formación técnica y universitaria a los jóvenes de la región, y una estación de bomberos regional para mejorar la seguridad en Canalete y los municipios cercanos.

Javier Núñez, en representación de la comunidad y dirigente deportivo, agradeció la presencia del gobernador y otros dignatarios, destacando la importancia de la remodelación del escenario deportivo para la comunidad, especialmente para los niños y adultos que participan en actividades recreativas.

“Les quiero decir por parte de toda la comunidad, de todos mis amigos, de todos esos deportistas, de todos esos niños que se encuentran muy contentos, muy alegres por esta obra que se va a hacer realidad en beneficio de todos”.