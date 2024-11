Más de 1.560 millones de pesos invertirá la Gobernación de Córdoba en la reconstrucción y remodelación del estadio de softbol del corregimiento Santa Isabel, zona rural de Montería.

Así lo anuncio el gobernador Erasmo Zuleta Bechara durante el acto de colocación de la primera piedra de este escenario que tendrá capacidad para 250 espectadores.

Las obras contemplan además la adecuación de dogouts y camerinos para equipos visitantes y locales, además del grupo arbitral, tendrá una caseta de anotación, bodega de elementos deportivos, cafetería, cuarto eléctrico y baterías sanitarias, incluyendo para personas en condición de discapacidad, cerramiento anti-impacto en la línea de foul y adecuación de muro de cerramiento oufield.

“Hace un año larguito me elegí gobernador del departamento. Y Montería eligió gobernador, porque nos elegimos con el compromiso de que hace 20 años no teníamos un gobernador monteriano. Y a mí hoy me complace poderles decir aquí estamos. Eso que soñamos lo planeamos. Hoy estamos poniendo la primera piedra para que los hijos de los campesinos de Montería puedan formarse como deportistas. Y ahí vamos avanzando en ese compromiso que teníamos adquirido con ustedes”, dijo Erasmo Zuleta.

Gobernación de Córdoba

Destacó además que este proyecto no es solo una obra de infraestructura, sino un reflejo de los sueños de los jóvenes de esta zona del departamento de Córdoba.

Bibaldo Arrieta, líder comunal, agradeció este proyecto e indicó que “aquí necesitamos un estadio con todos los juguetes. Hablamos del estadio, ni siquiera todavía usted era candidato a la gobernación. Y usted dijo ‘Si el pueblo me respalda y yo soy el candidato y llega a la gobernación, les hago el estadio’. Y hoy día le doy gracias a Dios nuevamente porque estamos colocando la primera piedra, gobernador”.