¿Viva Air devolverá dinero de tiquetes vendidos?

“En este momento, dada la situación de caja, si no tenemos un panorama claro de lo que va a suceder en cuestión de días, seguramente Viva Air va a ser liquidada y no creo que tengamos un escenario distinto. Hoy tenemos un pequeño flujo de caja que nos da para operar alrededor de unos siete días y eso es lo que nos da para liquidar a nuestros colaboradores. Yo no me puedo gastar el dinero que tengo para liquidar a los colaboradores en una esperanza que ya hoy la considero falsa de que la Aeronáutica Civil tome una decisión”, sostuvo.