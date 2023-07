Cinco actitudes que se deben evitar durante entrevista para la visa americana

Aunque el hombre dejó en claro que las preguntas pueden cambiar de solicitante en solicitante, recogió una lista de los interrogantes más frecuentes y las que a él particularmente le hicieron junto a su pareja:

¿Cuál es el motivo del viaje?

¿Dónde les gustaría ir?

¿Qué relación tienen entre ustedes?

¿De qué trabajan y desde hace cuánto tiempo?

¿Son propietarios de alguna vivienda?

La sexta pregunta aludió a si habían hecho algún viaje a Europa y, de ser así, cuál fue el tiempo y qué lugares conocieron.

Finalmente, el funcionario les preguntó sobre si tenían algún familiar y/o conocido viviendo en suelo estadounidense.

Además, el argentino precisó que no mentir es "crucial" al momento del trámite como en la entrevista. “Una vez que respondimos todo, tuvimos la suerte de que dijo (el funcionario): ‘listo, su visa ha sido aprobada‘. Algo importante de la entrevista es no mentir, decir la verdad, no ponerse nervioso. (...) Una aclaración importantísima: esta es la entrevista que nos hicieron a nosotros. Todas las entrevistas son diferentes y las preguntas pueden ser distintas”, sostuvo.