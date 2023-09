Francia Márquez insta a la Fuerza Pública a actuar frente a ola de violencia

Asimismo, expresó su sorpresa ante la aparente inacción de las fuerzas del Estado: “Guachené tiene tres bases militares y ustedes no me pueden decir que un grupito de jóvenes van a ser superiores a las fuerzas del Estado, eso no va a pasar. No me pueden decir que un grupito de jóvenes que se han tomado el pueblo por sus manos son superiores a la fuerza pública, a la inteligencia y a la Fiscalía”, declaró.

La vicepresidenta reiteró su compromiso de no permitir que los ataques contra la población continúen, especialmente en su región natal, y anunció que discutirá la escalada de violencia en el Cauca y el Valle del Cauca con el presidente Gustavo Petro este lunes.

“Esto no me lo voy a aguantar como vicepresidenta, en Suárez bombardearon la escuela donde estudié. En Suárez, la fuerza del Ejército no patrulla la cabecera municipal y se los digo yo porque cuando voy a mi municipio yo estoy a un lado y los guerrilleros están ahí mirándome y desafiándome”, manifestó Márquez.