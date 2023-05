“Esperamos disposición del ELN para avanzar en la paz total”: Márquez

"Yo creo que siempre estos procesos tienen sus formas, sus momentos. Lo que yo creo es que hay una disposición del Gobierno de Colombia para avanzar en la paz total", declaró Márquez a EFE en la capital de Kenia, que visita en el marco de una gira africana que ya le llevó a Sudáfrica y que cerrará este jueves en Etiopía.

"Así que esperamos la misma disposición de estos grupos", subrayó la vicepresidenta.

"Los colombianos y colombianas, las víctimas, las comunidades en esos territorios están pidiendo a gritos ya que seamos capaces, como seres humanos, de resolver estas diferencias a través del diálogo y permitirles vivir sin miedo, vivir con garantía de derechos", aseveró la "número dos" del Ejecutivo colombiano.

Preguntada si contempla una declaración del alto el fuego del ELN a corto plazo, Márquez respondió: "El ELN es un grupo difícil. Yo no me atrevería ahorita a decir que sí o que no. Es una tarea que yo se la dejo a la delegación del Gobierno y a la mesa que está en el proceso de discusión".

Sobre el tiempo que se da el Gobierno para completar el diálogo de paz con esa organización guerrillera, la vicepresidenta señaló a EFE que "el tiempo que este Gobierno tiene son los tres años que nos quedan".