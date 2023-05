Es falso que hayan 200 homicidios en Magdalena por Clan del Golfo: vicefiscal

Y frente a los supuestos nexos que habría entre los crímenes de 2008 a 2010 y los de años más recientes, la vicefiscal general precisó que "cuando se le pregunta al investigador qué tienen que ver estos homicidios con los otros, dijo que la fuente dijo que esos homicidios eran de la misma organización, y Hernández acudió a la fuente y la fuente dijo que no declaraba. El 15 de septiembre de 2022 se presenta el último informe de los investigadores, pero por sí solos los informes no son pruebas, debo acudir ante el juez con pruebas, el investigador dijo que identificó a unas personas, y no puedo decirle a un juez que la persona me parece que se llama Martha Janeth Mancera, debo tener cotejo de voz, vinculación con los hechos y que se pueda determinar que cometí ese hecho".