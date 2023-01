Un hombre golpeó a una niña de 7 años en mercado de Bucaramanga

“Él lo que dice es que lo hizo porque no quería que nadie malinterpretara las cosas, pero él no tenía derecho para haberla tirado así. Yo le dije si tú me le partes la cadera, un brazo, la columna, me le das un mal golpe en la cabeza, imagínate”, dijo Pierina Marcano, mamá de la niña, a medios locales.

Además, según el medio capitalino, la menor, al aparecer , sufre de hiperactividad y epilepsia.