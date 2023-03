Un CDT millonario, la prueba de Day Vásquez contra Nicolás Petro

En la explosiva entrevista con Semana la mujer dijo que Nicolás recibió “más de 600 millones para la campaña del papá. Eso nunca llegó legalmente a la campaña porque él se quedó con ese dinero y así otros. A un señor de Cartagena, el Turco Hilsaca, creo que se llama; también le recibió en mi apartamento". Esto dineros, al parecer, los habría recibido con intermediación de Máximo Noriega, hoy precandidato a la Gobernación del Atlántico por el Pacto Histórico.

Day contó que su expareja esperaba con ansias esa plata para comprar una lujosa casa de 1.600 millones. Lo hizo por medio de un tercero, “para no comprometer” su nombre. La pareja alcanzó a firmar la promesa de compraventa para este negocio, que al final ella no quiso continuar.

Como el negocio se cayó, a Day le devolvieron parte de esa plata. “Yo eché el negocio para atrás por obvias razones. Yo le dije: no, no puedo. Parte del dinero de lo que se entregó para esa casa lo tengo en un CDT. No se lo he devuelto a Nicolás. De hecho, él me quitó el esquema de seguridad por eso”, le dijo Day a Vicky Dávila, directora de SEMANA.