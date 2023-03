Turbulencia en la paz total por un cese al fuego que nunca existió

Sin embargo, el hecho que acabó la paciencia de Gustavo Petro, al que le llovían mil críticas por su laxo proyecto de paz total, fue un ataque con fusil de las AGC a miembros de la Policía.

El cese al fuego, que no se ha cumplido por ningún grupo armado, volvió a romperse, como hace tres meses cuando el Ejército de Liberación Nacional negó haber llegado a un acuerdo con el Ejecutivo en este sentido.

Debido a lo anterior, diferentes sectores cuestionan si vale la pena seguir maniatando la operatividad de la fuerza pública para mantener a raya a los grupos ilegales.

“Los ceses de fuego que con generosidad planteó el presidente en aras de la paz total no han sido correspondidos por los diferentes grupos. El ELN no ha aceptado aún el cese y sigue ejerciendo la violencia que mata seres humanos. Las disidencias siguen matando en el sur y las disidencias atacan a los reincorporados en Mesetas, Meta, y ya lo hicieron en Caquetá, Putumayo y Cauca. Siguen extorsionando y ejerciendo violencia en Arauca, Casanare y otros lugares. En ese contexto no tiene sentido mantener decretos de cese al fuego del 31 de diciembre”, cuestionó Roy Barreras, presidente del Senado.