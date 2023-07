Tribunal de Bogotá envió carta a niña que fue abusada: “No hiciste nada malo”

Por último, le reiteran que ella, ni ninguna víctima de abuso, es responsable o culpable de que estos terribles episodios sucedan y la invitan a que acuda a terapia psicológica.

"Queremos que sepas y tengas la tranquilidad de que tú no hiciste nada malo, tú no propiciaste lo que te pasó, ni eres culpable de ello. Tú, como es natural, creíste que las intenciones de tu vecino eran buenas y eso no te hace responsable de nada. Te animamos a que asistas a terapia, pues podría ser de gran ayuda y bienestar para ti. Nos despedimos de ti y gracias por confiar en la Justicia", concluye la carta.