Búsqueda de los niños perdidos en la selva, entre incertidumbre y esperanza

Tras el anuncio presidencial, lejos de apaciguarse los ánimos nacionales sobre lo que ocurría, la incertidumbre aumentó, puesto que el país no tenía certeza sobre si los cuatro menores de edad desaparecidos en el Caquetá realmente habían sido rescatados o no. Las autoridades aún no habían dado confirmación y tampoco se tenían imágenes del rescate de los menores.

“Acerca de la información sobre los menores perdidos, aún sigue la búsqueda con el personal de la Fuerza Aérea Colombiana y el padre de los menores, sin ningún resultado por el momento”, señaló Avianline Charter’s en un comunicado.

Tras explicar las hipótesis que se barajaba sobre el paradero de los niños la compañía aseguró: “Esta es la única información que se tiene hasta el momento, no hay nada confirmado oficialmente”.