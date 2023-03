Marchan por orden del patrón: Petro sobre protestas de trabajadores de Rappi

Luego de conocerse articulado, los empleados de la compañía, al parecer, han solicitado que sea modificado con el fin de no verse afectados. Es por eso que este martes 28 de marzo un gran grupo ejecutó la movilización portando el uniforme y los implementos de Rappi.

El recorrido inició desde parque Nacional hasta el Congreso de la República y ante lo sucedido, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta de Twitter.

“Estos trabajadores marchan por orden del patrón contra la reforma que les va a dignificar el trabajo”, dijo el mandatario.

Agregó: “Es lo mismo que en los tiempos en que se debatía la libertad de esclavos. Los esclavistas les decían a sus esclavos que si quedaban libres iban a morir de hambre”.

Asimismo, durante su visita en Villavicencio, manifestó que “la reforma laboral va en favor de los trabajadores” y aseguró que el “patrón” los habría obligado a marchar.

“La reforma laboral va en favor de los trabajadores de Rappi, no del patrón, ¿entonces porque salen a marchar la minoría, no la mayoría, contra la reforma? Seguro el patrón les dijo que si no marchan voy a sacar una lista y mañana se me van”, afirmó el jefe de Estado.