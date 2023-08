Lo que opinan los penalistas sobre la terna para fiscal general de la Nación

Iván Cancino le dijo a EL HERALDO, frente a la posibilidad de que Petro estuviese impedido por la investigación penal que se le sigue a su hijo Nicolás, que "el presidente no está impedido para presentar la terna, él no tiene conflicto de intereses ni impedimentos, y al hijo no lo juzga el fiscal general; lo juzga un fiscal de carrera, y eso no será un motivo de discordia".

Así mismo cree el penalista que el momento para presentar terna es el adecuado: "No es sorpresa que la haya presentado antes, aquí ya hay un precedente que fue cuando Duque postuló a Margarita Cabello, que también la eligieron mucho antes de que Fernando Carrillo terminara su periodo, así que no tiene absolutamente nada de raro eso"