Tanto oficialismo como oposición ven con buenos ojos reforma de la coalición

Ante lo que concluyó: "Sería un buen texto para empezar a construir y sentimos que hay muchos puntos de encuentro con ellos, hay sensatez y el radicalismo se va quedando más solo".

Por último, el legislador opositor pide garantías para el trámite de la iniciativa propuesta por el uribismo: "Se han radicado cuatro proyectos de reforma a la salud, y el de los pacientes lo apoyé porque la ministra no los había querido oír, se reunía con Nicolás Petro varias veces según la exesposa pero no con los Pacientes de Colombia, al punto que tuvieron que construir una alternativa distinta. Yo supongo que se presentan estas propuestas de la coalición como proposiciones y si el Gobierno no las aprueba posiblemente presenten un texto alternativo. Por eso, lo que le pedimos al presidente de la Comisión Séptima es que una vez que empiecen las sesiones ordinarias acumule todos los proyectos para que sean tenidas en cuenta todas las voces, pero vemos que le está haciendo el juego a la ministra, que maltrató a los pacientes de Colombia que salieron a marchar en Barranquilla la semana pasada, h nosotros eso lo rechazamos de manera tajante"