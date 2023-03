Ultra Air deberá reubicar a pasajeros y reembolsar el dinero: Supertransporte

Del mismo modo, tendrá que contratar vuelos chárter con otras aerolíneas y operadores no regulares; o contratar transporte terrestre en caso de no contar con vuelos regulares o no regulares. Y, finalmente, deberán cumplir con un plan especial para los pasajeros de San Andrés y Providencia y mantener los canales de comunicación con los usuarios para atender sus requerimientos.

Por otro lado, mediante el oficio o N 20233000006819, la Supertransporte extendió la solicitud a la Superintendencia de Sociedades de que se inicie el proceso de insolvencia de Ultra Air, conforme con lo dispuesto en la Ley 1116 de 2006.