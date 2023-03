La pasión y resiliencia de las mujeres soldados de la Costa

En el Batallón de Malambo estas mujeres llevan alrededor de tres semanas levantándose a las 4 de la mañana y, en 15 minutos exactos, deben ordenar sus catres, bañarse y cambiarse. De ahí en adelante, lideradas por la subteniente Katherine Sánchez, están dedicadas a aprender técnicas de combate, acondicionarse físicamente, aprender todo sobre la institución y ‘voltear’, sobre todo ‘voltear’. Forjan carácter y disciplina mientras los reclutas hombres las miran de reojo.

No dejan que nadie dude de ellas. No quieren rótulos de víctimas, de frágiles, de que no pueden y están dispuestas a callar bocas a todo aquel que no las entienda por fuera de la institución.

Una de ellas es María Ángel Sánchez Terraza, de 19 años, una soledeña radicada en el barrio Terranova que dejó las pasarelas por las marchas militares.

Sánchez, una mujer con porte y ojos claros, se desempeñó muchos años bajo cámaras y flashes. Portadas y catálogos. Le iba bien y, según ella, su carrera estaba en ascenso, pero el llamado patrio hizo mayor mella en su corazón. Un sentimiento que nació luego de ver durante mucho tiempo a su padre con el camuflado.