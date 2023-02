“Estoy cambiando el licor por ejercicio y meditación”: senador Flórez

"El día que ocurrieron los hechos yo no me levanté diciendo: 'hoy voy a tener un altercado con la Policía, me voy a pasar de copas y, en medio de una borrachera, voy a insultar a los miembros de la Fuerza Pública'", explicó.

"Cuando yo me levanto, luego de embarrarla, di una entrevista a un medio nacional porque yo no veía la magnitud de los hechos. Luego empiezo a ver los videos y el impacto de esto", agregó.