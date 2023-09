“Mantenemos acuerdo con Fedegán en la compra de tierras”: minagricultura

En una rueda de prensa, la ministra de Agricultura Jhenifer Mojica, junto con el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, anunciaron que se mantiene el acuerdo entre el Gobierno con el gremio ganadero para la compra de tierras y así "generar integración en ganadería sostenible”, según la jefe de esa cartera.

La ministra añadió que, a través del diálogo con distintos actores, se generará consenso sobre los proyectos de decreto que se están adelantando. Como se sabe, la polémica se concentra en dos propuestas del Ministerio: el que promueve la movilización campesina en respaldo a la reforma agraria y el que reglamentaría la extensión de dominio, lo que algunos sectores calificarían de "expropiación exprés".

Ambos proyectos de decreto han sido duramente criticados por Lafaurie e incluso uno de ellos provocó que desde el gremio se crearan las llamadas "brigadas solidarias", que buscan recuperar las tierras invadidas.

En el marco de esta polémica se dio la reunión entre la ministra Mojica y Lafaurie, quienes al término del encuentro compartieron las conclusiones ante los medios de comunicación. El presidente de Fedegán señaló que no el gremio "no es enemigo de los campesinos. Cuando el Gobierno me invitó a un gran acuerdo de tierras no tuve reparo alguno; por el contrario, he venido apoyando al Gobierno". Aseveró que "553.000 pequeños productores ganaderos son campesinos; muchos de ellos con tierra insuficiente".

En ese sentido, Lafaurie resaltó que para sacar adelante el gran acuerdo de tierras con el Gobierno hay que tener en cuenta dos elementos: "lo primero, que haya tierra para que realmente los campesinos puedan tener un título de propiedad; y lo segundo: que puedan tener proyectos productivos para que dignifiquen la condición de campesinos y puedan realmente ser motor de desarrollo en las diferentes regiones colombianas".

Se mostró optimista sobre la discusión de las medidas del Ministerio: "Me sumo a la convocatoria que a buen momento hizo la Comisión de Paz y Posconflicto del Congreso. Se le agradece mucho su intervención y creemos que con el apoyo y la permanente asistencia vamos a lograr avanzar en concertar medidas que son claras".

Por su parte, la ministra hizo un llamado a la sociedad "a que podamos dirimir estas diferencias a partir del trabajo en conjunto para que el agro se vuelva eje de desarrollo”.