Se analizará viabilidad de que un tramo del Metro de Bogotá sea subterráneo

Al respecto, Gustavo Petro rechazó lo anunciado por la Procuraduría y criticó el hecho de que no se investigara un detrimento patrimonial cuando se desecharon los estudios del metro subterráneo: "¿Y por qué no hubo detrimento patrimonial cuando botaron más de cien mil millones de pesos a la basura en los estudios del metro subterráneo. ¿Ese no era dinero del público? Pues es al contrario recuperaremos parte de esos estudios que son patrimonio económico de Bogotá", afirmó.

En ese sentido aseveró que "no investigarán el detrimento patrimonial a la nación por más de 20 billones al anular el mejor proyecto estudiado y a punto de construirse de Bogotá porque órganos de control y presidente y alcalde eran del mismo grupo político", refiriéndose a la administración de Enrique Peñalosa.