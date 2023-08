¿El presidente Petro atraviesa problemas de salud que lo incapacitarían?

La respuesta que dio el escritor generó risas y aplausos entre el público que estaba presente en el evento.

Así mismo, el ex ministro de Educación, Alejandro Gaviria, se refirió a los temas de comunicación del Gobierno de Petro con los colombianos: “Yo creo que la cordura, la mesura en la comunicación, la objetividad, la exactitud si se quiere y el apego a los hechos es fundamental”.

Ya la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt se había referido el año pasado durante la campaña a la salud mental de Petro narrando un episodio de hace varios años en Bélgica cuando este era funcionario diplomático: "Bueno, yo creo que tú tienes alzheimer. Sinceramente pienso que no has visto. Y de hecho, cuando fui a visitar a Gustavo, me acuerdo que él estaba en una gran depresión, tirado en el piso, sin poder moverse. No me voy a meter en tu vida privada, Gustavo".