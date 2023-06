Roy Barreras anuncia que se someterá a cirugía contra el cáncer

Tras varias meses luchando contra el cáncer en el tracto digestivo, de someterse a quimioterapia y radioterapia para combatir la enfermedad, Barreras anunció a través de cuenta de Twitter que la cirugía tendrá una duración entre 4 y 5 horas, aproximadamente.

“A las 12 a.m. de hoy ingresaré al quirófano, La cirugía durará entre 4 y 5 horas aproximadamente. Es la última fase de mi tratamiento. Agradezco todas las oraciones. Son curativas. Me excuso por no alcanzar a contestar los centenares de mensajes de energía positiva! Gracias a todos! Nos veremos pronto!”, manifestó el expresidente del Congreso en su red social.