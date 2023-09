CNE revoca candidatura de Rodolfo Hernández a Gobernación de Santander

Frente al caso Vitalogic, en el que la Procuraduría profirió un fallo en su contra que lo inhabilitó y destituyó por 14 años de los cargos públicos, el exfuncionario expresó que era mentira.

“Eso no me inhabilitó; eso es mentira suya. Eso es su mente, eso no dice la Procuraduría”, dijo Hernández desde la delegación de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Bucaramanga.

Por su parte, la defensa del exalcalde, el exmagistrado Julio César Ortiz, aseguró que el Consejo de Estado aún se encuentra revisando las sanciones por lo que no se encontraría en firme la decisión de su inhabilidad.

"El ingeniero no está inhabilitado para ser candidato a la Gobernación de Santander. Los casos están en segunda instancia, están demandadas en su nulidad. No están ejecutoriadas y el CNE que es el competente para permitir o no la inscripción del ingeniero", señaló el togado.