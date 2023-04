$301 billones para reparar a 9 millones de víctimas de la guerra

Y agregó que en 10 años de implementación de la Ley de Víctimas se han formulado solo 52 planes de implementación previstos, por lo que en estos cuatro años se adelantarán, del total de 829 previstos, más de 600.

Posteriormente, ante el Consejo Nacional de Paz, el presidente Gustavo Petro advirtió que al ritmo que ha avanzado la reparación, el Estado tardaría 125 años en completar la tarea, por lo que planteó que “hay que construir otro camino en las condiciones concretas. Si no es el Presupuesto y no son los victimarios, ¿de dónde puede ser? Solo hay uno, en mi opinión, lo dejo como discusión, de pronto ustedes tienen otras ideas: La emisión que hace el Banco de la República rutinariamente, en vez de ir a los bancos, debería ir en bonos para la indemnización de víctimas de la violencia en Colombia”.

A esta propuesta le salieron no pocos críticos, entre ellos el ex ministro de Hacienda y exjefe negociador de paz con el ELN Juan Camilo Restrepo, quien tuiteó: “El Banco de la República no creo que vaya a aceptar esta invitación de Petro, pero el mensaje hacia el exterior –de que el presidente quisiera atender gastos del Gobierno con crédito de emisión– es fatal”.