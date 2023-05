Regresan esquema de seguridad a la exministra de Agricultura Cecilia López

“Para mi sorpresa y total angustia, encuentro a mi arribo al aeropuerto El Dorado que no cuento con el apoyo circunstancia que no me fue informada”, señala la exjefe de cartera.

Sobre ello, la UNP inicialmente expuso los hechos vividos por la exjefa de la cartera de Agricultura, la cual se encontraba fuera del país y al volver no encontró el esquema de seguridad que le corresponde.

“La UNP no supo de esa contingencia. Hoy, conversando con el Ministerio y la exfuncionaria, se resolverá el impase”, aseguró el organismo de seguridad.

Asimismo, informó que los exministros, de acuerdo a la ley, "disponen de 90 días para la finalización y ajuste de medidas, pero en ningún caso quedan sin protección".