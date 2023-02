Corcho destaca cuáles son los temas positivos del actual sistema de salud

"Este es un proyecto de ley que busca la transformación del sistema de salud, pero una reforma no supone que no se construya sobre lo construido, porque hay dos temas positivos en el sistema en la actualidad: la protección financiera de la Ley 100 para el financiamiento de los servicios de salud significa el principio de solidaridad de financiación del sistema, es decir quien no se enferma financia a quien se enferma, y ese es un avance muy importante y el proyecto mantiene el principio de protección financiera de la Ley 100", indicó la funcionaria.

Añadió que otro elemento positivo que conserva la reforma "es que es importante el crecimiento de la prestación de servicios sociales, porque es importante que existan clínicas privadas, el trabajo que han hecho estas clínicas y los hospitales públicos es muy importante en el crecimiento de la prestación del servicio".