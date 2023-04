En Mintransporte habrían pedido renuncia de funcionarios conservadores

Por su parte, el ministro Guillermo Reyes, perteneciente a la colectividad azul, dijo al medio radial que "en efecto, a raíz de investigaciones y procesos que estoy adelantando de transparencia, internamente y como parte de mi facultad de nombrar y remover libremente empleados del Ministerio a mi cargo, pues no estoy facultado a pedir renuncias de nadie más, he pedido algunas renuncias protocolarias, como lo hice en agosto y diciembre de 2022 y en enero de 2023".

Y aseguró el jefe de la cartera de infraestructura que no necesariamente estos funcionarios son conservadores o fueron nombrados en este Gobierno: "Y no he permitido la politización de mi Ministerio".