Cepeda reitera que Partido Conservador no apoyará la reforma a la salud

"El Partido Conservador camina con la frente en alto, un partido adulto de 174 años que no se arrodilla al poder, que no se arrodilla a los llamados burocráticos para votar reformas que van en contra de los colombianos, que tiene identidad, dignidad, que hoy en la Comisión Séptima le está diciendo que no a una reforma a la salud que va en detrimento de todos los colombianos", dijo el senador.

Aseveró además al respecto que "ese es un sistema que si se aprueba o se quiebra el Estado o se acaba la plata en julio o agosto y no habrá salud a finales de año, que tiene un caos en la dispensación de los medicamentos, que no se sabe quién o cómo los van a entregar, si respetan las cadenas de frío cuando hay una red importante para hacerlo".

Por eso, concluyó, la bancada conservadora el 18 de abril declaró que "no apoya esta reforma".