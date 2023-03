En Carmen de Bolívar, ciudadanos marchan contra reforma a la salud de Petro

"Nos preocupa que en lugar de que la gente pueda decidir afiliarse a esta EPS Mutual Ser, esté condenada a estar en un gran monopolio estatal ineficiente y costoso", expresó uno de los manifestantes.

Además, agregó que la ministra de Salud, Carolina Corcho, "está echando a perder" lo bueno que se ha conseguido durante estos últimos 30 años.

"Yo creo que hay muchas cosas por mejorar, sin duda, pero también tenemos que reconocer los avances que hemos tenido y sentimos que la ministra (de Salud) lamentablemente no lo está haciendo. Está echando por la borda eso que hemos alcanzado entre todos en estos años y por eso me parecía interesante venir a acompañar esta marcha de la gente qque se ha visto beneficiada por esta EPS que tiene una característica muy particular y es que es una EPS mutual y solidaria”, explicó el ciudadano, afiliado a Mutual Ser EPS.