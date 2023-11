Duras críticas al minsalud tras polémicas afirmaciones sobre las vacunas

En horas de la mañana de este jueves, el presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de X frente a la polémica y salió en defensa del funcionario.

"Calificar al ministro de salud de ser "antivacunas" es simplemente, una calumnia", aseveró.

Respaldó la gestión del ministro Jaramillo cuando estuvo al frente de la Secretaría de Salud de Bogotá "adelantando de las más fuertes campañas de vacunación para la protección vital de la infancia. Logró la gratuidad de muchas de las vacunas", dijo el mandatario.

Insistió en que el ministro no dijo mentiras al señalar que la vacunación fue un experimento. "Para nadie es un secreto que los métodos de aprobación de las vacunas anticovid fueron de emergencia y diferentes a los métodos en tiempos normales. Era necesario. El ministro no ha dicho mentiras", puntualizó.

Concluyó que "como parlamentario de 20 años de experiencia aconsejo no seguir como autómata a la prensa. El parlamentario guía la prensa y no al revés. Su función es generar racionalidad en el debate, profundidad y no seguir los criterios del mercado de las encuestas. Un líder no es un autómata de encuestas".