Bancada Caribe pide medidas ante posible racionamiento de energía

La congresista manifestó su preocupación por lo que acarrearía una crisis energética en estos momentos que podrían complicarse más con la llegada del fenómeno de El Niño.

Los congresistas coincidieron en que existen dudas en “¿qué va a pasar con los recursos que tenemos del cargo por confiabilidad? ¿cuándo se van a usar y para qué? ¿Qué ha pasado con los proyectos de generación de energía no convencional? ¿Cómo se están armonizando las matrices hidráulicas y térmicas? ¿Por qué si producimos energía estamos en riesgo de no tener acceso a ella? Por ejemplo, en Córdoba tenemos a Urrá, pero no nos vemos beneficiados de tenerla”.

Por su parte el representante Modesto Aguilera dijo: “Se viene advirtiendo que el fenómeno de El Niño traería complicaciones para nuestra región, pero desde ese momento el gobierno ha sacado excusas y no se ha tomado ninguna medida efectiva. La inexperiencia y falta de planeación hoy pone en riesgo a los colombianos y como siempre, es la Región Caribe la que debe correr con los peores efectos.

Aguilera también hizo un llamado al gobierno para que fortalezca de manera inmediata las redes de energía, ya que la situación climática del caribe amerita el alto consumo de este servicio.

“El gobierno en cabeza del futuro Ministro de Energía deben respaldar a las generadoras, distribuidores y comercializadores de este servicio para que fortalezcan las redes de energía en la costa caribe, el alto consumo de esta se de debe a nuestra situación climática y si se está trabajando hasta el límite se debe reforzar la infraestructura de manera inmediata”.

Asimismo, Aguilera manifestó su preocupación por el impacto económico que esto generará en todos los sectores y gremios de la población.

“Si se llega a dar el racionamiento nos veremos afectados por una catástrofe económica y social inminente, no podemos permitir de nuevo que sean nuestros comerciantes, empresarios y gremios productivos los principales afectados. Es necesario que el gobierno mire hacia nuestra región y le extienda la mano”.

De acuerdo con Robayo, “ya el país vivió un apagón en la década de los 90 y las lecciones aprendidas, nos deben llevar a planificar y a poner en marcha las medidas que permitan hacerle frente a esta alerta y a darle prioridad al Plan de Expansión Eléctrica y pasar del discurso a la acción”.