¿Quiénes son los implicados en los explosivos audios de Benedetti?

El exdiplomático, que tuvo una cruda batalla política con la exmano derecha de Petro durante los últimos meses, no dejó títere con cabeza en sus cuestionamientos, siendo Prada, Velasco y Sarabia los más ensuciados por la lengua del político barranquillero.

“Prepárense porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político y no lo hagan para que vean, y si creen que es una amenaza, es una amenaza y si quieres grabarlo, grábalo, exploto porque ayer ustedes me maltrataron como una mier… y eso no se le hace a Benedetti”, habló Benedetti con Sarabia.

“Con tanta mier... que yo sé, pues nos jodemos todos, si ustedes me joden a mí, yo los jodo a ustedes. (...) Supongamos que (Petro) ya no me quiere, que me odia, hay otras cosas que debe rescatar de mí, hijue… Yo trabajé en la p… campaña”, agregó.

Sarabia fue el principal blanco de Benedetti, que no perdonó que su antigua subordinada no lo ayudara a conseguir un mejor cargo en la Casa de Nariño.