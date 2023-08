¿Qué significa el cese al fuego con el Eln?

Pero cuestiona que el cese tiene muy pocos elementos de detalle para mejorar la condición humanitaria de las poblaciones donde esta organización hace presencia: "En particular este cese no hace un listado de manera específica de las medidas de seguridad y defensa del Eln, algo que no se hizo en el cese de los 101 días y que era importante que se hiciera en esta oportunidad, a pesar del esfuerzo de la delegación del Gobierno".

Pone de presente que tampoco se precisan las acciones prohibidas, ya que "en el protocolo de acciones específicas no hay un listado detallado de las acciones que quedan prohibidas en el marco de este cese al fuego más allá de hacer una remisión a las acciones prohibidas en el DIH, y esa es una mención importante, pero no es suficiente porque el Eln dice estar cobijado bajo el DIH antes del cese y durante, por lo tanto no hace mucha diferencia esa inclusión".

Y concluye advirtiendo el experto que la tregua, para las comunidades, es un espacio para reclamar mayores garantías y exigir respecto al Eln.