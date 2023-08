Ley de Reconciliación: el camino que abre Petro a los narcos

El presidente Gustavo Petro anunció el pasado miércoles desde su natal Ciénaga de Oro, Córdoba, la Ley de Reconciliación, que busca incluir a los narcotraficantes en las negociaciones de la paz total.

Con un particular llamado a los narcotraficantes, el presidente anunció este miércoles la creación de una ley de "reconciliación nacional", donde "todos puedan tener un camino", refiriéndose a la paz en Colombia.

El anuncio del mandatario se realizó durante un evento de entrega de tierras por parte de la dirección de Sociedad de Activos Especiales (SAE).

El objetivo del proyecto, según las palabras del presidente, es que todos aquellos que hayan delinquido sean parte del mismo para que encuentren el camino a la paz dentro del país.

“A esos narcotraficantes les decimos que hay otro camino, que a pesar de los insultos que recibo todo el día y todos los días, en donde me llaman 'loco', en donde creen que soy un corrupto como ellos, yo les digo: no, también los narcotraficantes tienen aquí un camino”, dijo en primera instancia Petro.

Y agregó que por tal motivo se planteará desde el Gobierno “una Ley de la Reconciliación Nacional para que todos aquellos y aquellas que hayan sido incursos en la ilicitud, en la violencia, puedan tener un camino y un vivir en esta nación colombiana, una vez se deje de la mente, del cerebro, de las ideas, la idea de matar al compatriota”.

Como parte del discurso añadió que desde su gobierno no se representa a los banqueros ni tampoco a los narcotraficantes, sino más bien a los campesinos, obreros, estudiantes y gente humilde de Colombia.

Durante la entrega de dos predios a 200 familias, que estaban en manos de alias Rasguño y el Clan del Golfo, el mandatario les envió el mensaje a los narcotraficantes para plantearles otro camino que tienen para dejar la actividad delictiva y regresar a la vida civil.

Y agregó que “este gobierno va a hablar, pero ese hablar no consiste en arrodillarse, en dejarse cooptar, en prácticamente ponerse a temblar porque le ofrecen un vaso de whisky con hielo en un club privado muy famoso”.

Sobre la iniciativa, que se presentaría al Congreso de la República, expresó en la plaza pública Petro que "este gobierno va a hablar desde el nombre de las personas que votaron por él, que representa a esas personas y queremos representarlas porque nos sentimos felices y contentos haciéndolo. No somos representantes ni de banqueros ni de grandes corruptos, no somos representantes de narcotraficantes y gente sanguinaria, no somos representantes del poder de facto; somos los representantes del campesino, de la campesina, del obrero, de la obrera, del estudiante, de la gente humilde de Colombia y nos apersonamos de ello con orgullo”.

Y añadió: “No nos da vergüenza que nos digan 'locos', pueden decirlo y cansarse todos los días, porque nuestra locura es la democracia, porque nuestra locura es la libertad, porque nuestra locura es la justicia y la justicia antes que nada es la justicia social”.

A su vez, frente a los hechos de violencia y narcotráfico que se viven en algunas zonas del país, entre estas el Cauca, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, propuso en las últimas horas apoyar un acuerdo nacional para contrarrestar dichos actos.

En medio del debate de control político sobre seguridad nacional en la Comisión Primera de la Cámara, Velasco planteó un acuerdo en el cual se consideren opciones para frenar la violencia que origina el narcotráfico y que también participen los sectores políticos y sociales del país.

Esta propuesta del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, guarda relación con el proyecto del presidente Petro, denominado Ley de Reconciliación Nacional, que tendría como objetivo otorgar beneficios jurídicos a los narcotraficantes con el fin de acabar con los actos de violencia contra la población.

Entre los temas mencionados por Luis Fernando Velasco se destaca la legalización de la venta de marihuana, cultivos ilícitos, lucha contra el narcotráfico y consumo de sustancias.

“Hasta que seamos capaces de crear un modelo económico que les dé a nuestros campesinos una opción económica distinta a la coca o coger la coca y convertirla en abono (...). ¿No será que cambiar la política frente a los cultivos ilícitos y pensar que por fin nosotros tenemos que legalizar el uso adulto de la marihuana nos ayuda a bajar la violencia en este país? Ese es el acuerdo que queremos evaluar”, explicó el ministro.

No obstante, diferentes actores políticos expresaron desacuerdo frente a las declaraciones del mandatario, manifestando que la iniciativa solo busca beneficiar a los criminales y narcotraficantes.

La senadora María Fernanda Cabal indicó que “sin justicia no puede haber paz”, por lo cual recalcó que los miembros de bandas delictivas deben ir a la cárcel.

“¿Segunda oportunidad? Sin justicia no puede haber paz. Los criminales, guerrilleros y narcotraficantes a la cárcel a pagar por sus conductas contra la sociedad colombiana, de lo contrario será un incentivo para que otros sigan delinquiendo", expresó la congresista del Centro Democrático.

Asimismo, la senadora Paola Holguín expresó su preocupación por las palabras del presidente Petro en las que se buscaría brindar beneficios a los “bandidos”, dejando de lado a los demás ciudadanos.

“De la Paz Total a la Reconciliación Nacional? Un Gobierno muy preocupado por dar beneficios y salidas a los bandidos y los demás ciudadanos para cuándo?”, dijo Holguín.

De igual manera, el excandidato presidencial Enrique Gómez hizo referencia a supuestos pagos de narcos e hizo referencia al llamado “Pacto de la Picota”.

“Desde luego que los narcos de toda la laya tienen cabida, para eso pagaron, para eso Petro mandó al hermano a firmar el Pacto de la Picota”, trinó.

Por su parte, Daniel F. Briceño también expresó su rechazo a la propuesta del presidente argumentando que esta sería un sueño de Pablo Escobar, fallecido narcotraficante.

“El presidente Gustavo Petro anuncia ley de reconciliación nacional para beneficiar narcotraficantes. El sueño de Pablo Escobar se hace realidad”, dijo.

Este diario consultó a la Presidencia, a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y a los ministerios del Interior y Justicia para conocer más detalles sobre la Ley de Reconciliación, pero por ahora lo que se sabe es lo que han dicho el mandatario y el jefe de la cartera política.

