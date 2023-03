Investigan presuntas irregularidades en compra de avión para la Policía

El valor del Convenio Derivado No. 1 ascendió a $200.000.000.000), en el marco del Convenio Derivado No. 1, el 16 de mayo de 2022 la CIAC S.A. suscribió con el Consorcio Aeronaves PNC el contrato número GRAJU0092022 para la adquisición del avión ejecutivo tipo jet marca Embraer Legacy 600 por valor de $12.160.000 dólares. El consorcio mencionado recibiría luego un anticipo del 50 por ciento de esa suma.

"La compra de aviones tipo ejecutivo marca Embraer Legacy 600 no estaba contemplada en el Estudio de Factibilidad, Fortalecimiento y Adquisición de Aeronaves para la Policía. Un primer cuestionamiento de la Contraloría es que está en contravía del principio de economía consagrado en el Ley 80 de 1993 haber pactado a favor de la CIAC S.A. un porcentaje del 3% más IVA sobre el valor del Convenio Derivado No. 1, por concepto de recuperación de costos y gastos, el cual equivale a $7.140 millones, cuando a todas luces la institución policial tenía la competencia, facultades y condiciones técnicas para adelantar este proceso contractual, sin necesidad de este cargo adicional. El valor de los costos y gastos en que ha incurrido la CIAC en la ejecución del Convenio Derivado No. 1, con corte a 28 de septiembre de 2022, asciende apenas a un poco más de $28 millones ($28.598.029)", reporta la Contraloría.