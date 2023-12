Primera universidad para personas con discapacidad de Latam está en Cali

Todo comenzó cuando en 2001 Jeison comenzó a ayudar en la sala de su casa a un niño con discapacidad. Poco a poco le fueron llegando otros más y hoy su fundación atiende a más de 850 niños y jóvenes de diferentes regiones del país.

"Nunca pensé que esta pasión me llevaría a crear un colegio y ahora una universidad. Aquí no pensamos cuál es su limitación, si no en cuál es su habilidad", precisa Aristizábal a 'Efe'.

Sin embargo, alcanzar esta meta no fue fácil. Con su caminar lento pero firme y una sonrisa amplia que lo caracteriza, Jeison logró graduarse como abogado de la Universidad Santiago de Cali para poder defender a los beneficiarios de su fundación.