Primera dama emprenderá acciones legales contra exviceministro Ricardo Díaz

En esta misma conversación, el general (r) Díaz mencionó un negocio que, al parecer, ha mantenido el Gobierno durante muchos años con el Ejecutivo Ruso, también respecto a helicópteros requeridos para la labor de la Fuerza Militar.

“Esa flota se ha distinguido, y lo voy a decir muy escuetamente, por ser una flota corrupta. Además, los vínculos con el Gobierno ruso, los sobrecostos en los overhaul de los motores y los repuestos. Eso no es viable para el Ejército, pero se necesita”, indicó.

Agregó: “Los helicópteros MI, en este momento, están en preservación por una orden del Ministerio de Defensa, porque no hay forma de llevar a cabo el mantenimiento. De los 20 con los que cuenta el Ejército, diez están en tierra”.

Y es que, de acuerdo con el que puntualizó Díaz, “como no hay repuestos en los mercados por el veto que tiene Estados Unidos hacia los productos rusos, entonces los helicópteros terminan en tierra. En la medida en que los repuestos se vayan agotando, la flota va saliendo del servicio”.

No obstante, reveló el exmilitar, “aquí también aparece un interés muy particular. Me abordan en el Ministerio y me indican la necesidad de que el Gobierno negocie con los norteamericanos la flota MI, porque va a ser entregada a Ucrania”.

Aclaró que quien lo abordó fue “un coronel de apellido López, y me informa del interés que tiene Estados Unidos para que la flota les sea cedida a cambio de 300 millones de dólares. Se le deja claro que la flota es de interés nacional, es un patrimonio de los colombianos y que muy seguramente el presidente no va a estar de acuerdo con esa negociación”.

“La flota no puede pararse porque habría un detrimento patrimonial, y no puede venderse porque en nuestra legislación no hay comercio de aeronaves y mucho menos de aeronaves armadas, y la flota terminó en tierra”, dijo el exviceministro, quien además señaló: “inclusive, nos insinuaron que si la flota no era cedida a Estados Unidos, ese país no iba a ofertar los aviones estratégicos, los F-16”.

E general (r) Díaz manifestó que tiene conocimiento de varios hechos de corrupción ligados a los MI, pero las investigaciones que se han abierto al respecto no han llegado a ningún lado.

“Sé que hay investigaciones. Hay mucha información. Mucha fue corroborada, pero las investigaciones que se adelantaron en su momento no permitieron determinar, no sé si por incidencia o por recomendación de los comandantes, pero la flota sigue en tierra y con esa flota se ha enriquecido mucha gente”, puntualizó.