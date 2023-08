“Íngrid es una de las personas que no me hubiera gustado conocer”: Petro

El presidente Gustavo Petro arremetió este lunes contra la excandidata a la Casa de Nariño Ingrid Betancourt, quien en una serie de entrevistas cuestionó la salud mental del jefe de Estado.

A través de su cuenta oficial en la plataforma X (antes Twitter), Petro aseguró que "Ingrid es una de las personas que no me hubiera gustado conocer en mi vida".

"Hice un gran esfuerzo por ayudar en su liberación por mis propios principios morales, le di hospitalidad en mi propia casa, pero de ella no recibo sino su calumnia. Una actitud así solo puede provenir de una mala persona", recriminó el mandatario.

A su turno, por la misma red, la excandidata presidencial tildó a Petro de "dictador" por supuestamente querer tapar la "verdad expuesta".

"Presidente: Explique cuál calumnia. Es de dictador tachar de delito la verdad expuesta. No más cortinas de humo. El país espera que cumpla con sus obligaciones y diga la verdad. Que nos haga avanzar y no retroceder entregándole el país a las mafias que lo financiaron", respondió.

Cabe recordar que Betancourt aseguró que en su época de congresista se encontró en un lamentable estado a Gustavo Petro, quien en ese momento era secretario de la Embajada de Colombia en Bélgica.

"No sé si son temas depresivos o de adicción. Uno lo único que hace cuando está al frente de una situación de estas es observar un comportamiento. Uno dice, en pleno día, una persona que tiene que ir a trabajar y que no está laborando, que está acostado, tirado en el suelo, en su apartamento en Bruselas, y uno no sabe por qué, simplemente uno dice, esto no es normal. Y de ahí, uno puede especular: ¿qué le pasó? ¿Estaba depresivo? ¿Tomó mucho licor la noche anterior? El problema es que esto es repetitivo. Ahí es cuando los colombianos tienen derecho a las explicaciones", le dijo a revista Semana.