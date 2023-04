Petro borró trino sobre posición de Colombia en salud a nivel mundial

Uno de los que salió a desmentir la primera publicación de Petro fue Alejandro Gaviria, quien expresó: “Presidente, es el puesto 35 y por supuesto se puede mejorar”.

También se refirió al trino el ex ministro de Salud Fernando Ruiz: “Puesto #35, por favor, hay que detenerse a leer. No dejarse llevar por las ganas de desacreditar el sistema. La falacia es la única forma de justificar el adefesio de reforma”, escribió.

En otro trino, Petro, en otra respuesta a un medio de comunicación, reiteró sobre el error y sobre el nuevo listado que evalúa los sistemas de salud en el mundo.

“Mis queridos amigos dueños del @elcolombiano y también dueños de la EPS Sura; efectivamente me equivoqué, el puesto de Colombia en salud no es 74, es 81, de acuerdo a la revista científica The Lancet”, trinó.