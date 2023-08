Petro lanza dardos al TLC con EE. UU. y anuncia que buscará su renegociación

También dijo: “la riqueza no está en el petróleo o en el carbón ni en la cocaína (...) la riqueza está es en el trabajo”, en este sentido, el mandatario manifestó que “si está en el trabajo, entonces no es en la extracción, sino en la producción donde se encuentra”.

“Me pegan mis sacudidas porque digo que no es más el carbón, no es más el petróleo y, obviamente, no es más la cocaína, es producir alimentos e industrializar la producción agraria y es producir industria”, señaló el presidente Petro.