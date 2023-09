Petro cambia terna para fiscal: sale Amparo Cerón y entra Luz Adriana Camargo

No obstante, en vista de que con su respuesta no contestó directamente si tenía pensado o no hacer una modificación a la terna, el entrevistador volvió a cuestionarle: “¿La va a devolver?”.

A lo cual el presidente señaló: “Estamos en la reflexión porque hay otros elementos que quiero ver en este momento”.

Adicionalmente, el jefe de Estado reiteró que, con la terna que presentó ante la Corte, buscaba dar un mensaje claro: “Que el fiscal no tiene que guardarle la espalda al presidente porque el presidente no tiene por qué temer de eso”.

Finalmente, ante la pregunta de qué estaría esperando para retirar a Cerón de la triada el mandatario señaló: “Estoy esperando unas reacciones".