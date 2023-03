Petro puso a disposición aviones de la FAC para afectados por Ultra Air

Entre las medidas están: reembolsar el valor total del tiquete a los pasajeros que lo soliciten; reubicarlos en vuelos de otras aerolíneas en las rutas operadas por Ultra Air; contratar vuelos chárter con otras aerolíneas y operadores no regulares; o contratar transporte terrestre en caso de no contar con vuelos regulares o no regulares; cumplir con un plan especial para los pasajeros de San Andrés; y Providencia y mantener los canales de comunicación con los usuarios para atender sus requerimientos.

Desde el mismo miércoles miles de pasajeros se encuentran en distintos aeropuertos del país esperando solución por parte de la empresa.