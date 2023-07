“No tengo ninguna prevención para la aprobación de las reformas”: Iván Name

Iván Name, nuevo presidente del Senado de la República, se pronunció recientemente respecto a los cambios que plantea el actual Gobierno del presidente Gustavo Petro y señaló que, pese a lo que se pueda llegar a pensar, él no se encuentra predispuesto de ningún modo frente a las propuestas del mandatario y su Gabinete, por lo cual, no tiene pensado mostrar una actitud en contra de los proyectos gubernamentales sin antes analizarlos debidamente.