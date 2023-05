Cese al fuego no se separa de cese de hostigamientos por el Eln: Lafaurie

"El Gobierno está lidiando con las mafias y las nefastas externalidades del proceso con las Farc, como las disidencias de Iván Mordisco, que lo acusan con desfachatez de incumplimiento, porque la Fuerza Pública no se queda impasible mientras se dan bala con unos y otros y agreden a la población para mantener control territorial y proteger sus rentas ilícitas. Esa violencia dispersa es uno de los riesgos de un cese nacional, pues cualquier incidente puede ser fósforo en gasolinera. Por ello coincido con la propuesta del presidente Gustavo Petro de un cese regional y progresivo, que permita control efectivo, resultados tempranos, implementación de acciones humanitarias prioritarias y, además, la presencia articulada del Estado con brigadas de bienes públicos, como el arma más eficaz contra el narcotráfico y la violencia, porque ese bienestar esquivo es el verdadero camino hacia la paz", expuso el negociador.

Y frente al acuerdo de tierras para la regorma agraria dijo que la preocupación de los ganaderos y otros sectores del campo colombiano es el numeral 5 del artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo: "En la reunión con la Junta Directiva de Fedegán los integrantes le expusieron esas inquietudes. Debo reiterar que la ministra fue clara en esto: que no había participado en la redacción de ese numeral y que el gobierno nacional no estaba interesado en aplicarlo. (...) Es importante recordar que en el país ya existe la figura de la expropiación. Está contenida en la Ley 200 de 1936 y en la Ley 160 de 1994. El problema con el numeral es que se eliminó la instancia judicial y se convirtió en un proceso sumario de carácter administrativo. Esto no es necesario ni conveniente si hay un Acuerdo de Tierras con el gobierno que está funcionando".