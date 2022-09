Próxima semana instalarán PMU en La Mojana para revisar caso Cara e' Gato

La idea es revisar de manera expedita el estado de los contratos frente a las denuncias realizadas por la ciudadanía: “Tengo que revisar el estado de esos contratos, mirar sus circunstancias, terminar lo que corresponda, ajustar lo que sea necesario e incluso pedir revisiones y aclaraciones a los entes de control donde haya dudas, porque existen denuncias con relación a manejos irregulares”.

Reiteró por último la necesidad de hallar una solución estructural para la subregión: "Todo este año se le ha dicho a la comunidad que el problema se resuelve con el cierre del boquete, pero mi deber hoy responsablemente es decirles que eso no es cierto, esa zona va a estar inundada y significa que tenemos que dedicarnos a atender a esta población. La comunidad lo que quiere es que cierren el boquete", entre otras cosas "porque no tienen comida y no pueden ir al colegio y hay una serie de afectaciones de salud".

Y recordó así mismo que esta subregión del país se ha visto afectada por inundaciones desde hace 12 años, por lo que hay que conocer las necesidades y alternativas de los campesinos, agricultores, líderes comunitarios y de las veedurías, para así definir y viabilizar las soluciones a corto, mediano y largo plazo.