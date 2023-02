Crecen objeciones a la política antinarcóticos de Gustavo Petro

“El Ministro, que debería apoyar y defender a las Fuerzas Militares y la Policía, las desprecia. El mismo que suspendió la erradicación forzada, el que hizo que se devolviera el glifosato que la Policía ya había comprado porque ahora tampoco se hace erradicación manual aunque estemos ahogándonos en coca. El mismo que ha frenado las operaciones de la Fuerza Pública en un 70% en el último trimestre del 2022 y en cifras seguramente peores en lo que va de este año, todo en beneficio de los mafiosos. De hecho, si se comparan febrero del 22 y el de este año, no es solo que ahora no se haga ninguna erradicación sino que las incautaciones cayeron de 24 toneladas a apenas 7 y la destrucción de laboratorios se desplomó de 127 a 45, los datos más bajos en al menos 14 meses” señaló Rafael Loaiza, exviceministro de Justicia.

A ese sentir se sumó la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, quien cuestionó los proyectos actuales. “El gobierno no erradica, no sustituye, no fumiga. ¿Estaba incluido en el acuerdo del cese al fuego bilateral renunciar a la política contra el narcotráfico?”, manifestó la congresista.