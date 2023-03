Policías en Caquetá sí fueron secuestrados: General Sanabria

En un principio, la guardia campesina había requerido la presencia del presidente, Gustavo Petro, para poder dejar salir a los uniformados. Sin embargo, en vista de que esto no era posible, el ministro Prada optó por ceder a la segunda petición y ofrecerse a sí mismo como garante.

“El señor ministro en algún momento fue constreñido por estas personas que, primero, supeditaron la entrega de los policías a que el señor presidente fuera y eso no iba a pasar. Y, en segundo, que si en el documento de protocolo de entrega no quitaban la palabra secuestro, no los entregaban. Entonces, el señor ministro dijo: “coloquemos lo que ustedes quieren colocar ahí”, pero es claro que fue un secuestro”, reveló el director de la Policía.